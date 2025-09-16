Mancini: “Con Gasperini gli attaccanti miglioreranno, la rosa non è da Champions”

L'ex centrocampista della Roma è fiducioso sulla crescita della squadra sotto la guida del tecnico di Grugliasco ma avverte: "Questa rosa non è da Champions"

Amantino Mancini, intervistato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla Roma che sta cercando di plasmare Gasperini, non senza difficoltà soprattutto in attacco. Il brasiliano pensa che manchi ancora qualcosa per fare il salto nell'Europa dei grandi.

"Non mi aspettavo il ko contro il Torino per quanto visto con Bologna e Pisa. La squadra non è ancora da Champions come rosa. Manca qualcosa, ma il gioco migliorerà".

"La Roma fa pochi gol e questo è un fatto e l'assenza di Dybala non aiuterà. Con Gasperini tutte le squadre e tutti gli attaccanti hanno fatto bene, anche qui penso sia questione di tempo"