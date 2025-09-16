Forzaroma.info
La Gazzetta dello Sport

Mancini: “Con Gasperini gli attaccanti miglioreranno, la rosa non è da Champions”

L'ex centrocampista della Roma è fiducioso sulla crescita della squadra sotto la guida del tecnico di Grugliasco ma avverte: "Questa rosa non è da Champions"
Amantino Mancini, intervistato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla Roma che sta cercando di plasmare Gasperini, non senza difficoltà soprattutto in attacco. Il brasiliano pensa che manchi ancora qualcosa per fare il salto nell'Europa dei grandi.

Questa Roma è già da Champions?

"Non mi aspettavo il ko contro il Torino per quanto visto con Bologna e Pisa. La squadra non è ancora da Champions come rosa. Manca qualcosa, ma il gioco migliorerà".

Il problema principale è in attacco, cosa manca?

"La Roma fa pochi gol e questo è un fatto e l'assenza di Dybala non aiuterà. Con Gasperini tutte le squadre e tutti gli attaccanti hanno fatto bene, anche qui penso sia questione di tempo"

Come le sembra Wesley? 

"Mi piace molto, sa giocare dentro e fuori come si dice in gergo. Ha molta fisicità, corsa e un bel piede".

Ora arriva il derby che lei conosce bene.

"Ne ho giocati e vinti tanti segnando anche il mio gol più bello in carriera. Oggi vedo una sfida equilibrata".

