Mancini alimenta i sogni giallorossi: “Zaniolo & Co. sono tutti super”

Una Roma a tinte azzurre, possibilmente giovani. Nelle intenzioni del club giallorosso esiste da tempo e forse anche per questo l’intervento di ieri del c.t , Mancini alla tv del club ha avuto un sapore speciale, come riporta La Gazzetta dello Sport.

“Zaniolo potrà diventare un giocatore straordinario se continuerà a essere serio, ad allenarsi bene, a fare una vita da atleta” ha detto il Ct.

Giocatore straordinario sì, ma senza un ruolo ben definito. “Deve accumulare esperienza e trovare il suo ruolo perché può giocare in più posizioni“. Il secondo della lista è Pellegrini: “Lorenzo è polivalente a centrocampo, un giocatore offensivo che a volte ha giocato anche basso, però io credo che sia migliore quando offende perché ha il gol dentro“.

Poi gli altri. “Ho molta fiducia in Mancini. A parte il nome, visto che gli dico sempre: “Tu devi far bella figura, non è un nome semplice”, è molto forte come centrale, ma anche lui ha bisogno di giocare. Mi piace molto, così come Cristante. La stessa cosa per Spinazzola: “è straordinario come giocatore, ha un po’ il problema di infortunarsi spesso. Se è in forma, è incredibile“.