Mancini, adesso c’è fretta. I rinnovi Roma partono da lui

Sirene inglesi (e pure dall’Inter). Si cerca la firma prima del raduno

Per questo, visto che il suo ingaggi non arriva neppure al milione e mezzo a stagione, la volontà è quella di andare almeno al raddoppio, anche se la trattativa vera e propria deve ancora entrare nel vivo. Proprio per agevolarla, è possibile che si possa parlare anche dell’inserimento di una clausola di rescissione, ma non “impossibile”, come quella da 80 milioni che è stata apposta sul fresco rinnovo di Ibanez, ma se vogliamo più “praticabile” (40?), cioè in grado – in un possibile futuro – di far scattare qualche riflessione in alcune delle massime società europee. E se già nel fine settimana il percorso di Mancini potrà essere indirizzato per una firma prima del raduno del 6 luglio, il capitano vero però, cioè Lorenzo Pellegrini, che pure si aspettava nuovi contatti vista l’assenza dall’Europeo, non sembra ormai avere fretta. Intendiamoci, con una clausola rescissoria da 30 milioni, gli estimatori non mancano (Barcellona, Liverpool e Tottenham), ma alla Roma hanno la chiara sensazione che il giocatore – rasserenato sulla bontà del progetto dall’arrivo di Mourinho in panchina – abbia intenzione di seguire le orme di Totti e De Rossi, non muovendosi dalla Capitale.