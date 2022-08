Mancini: “A me questa Roma piace molto. Mou l’ideale per domare l’euforia”

Il C.t. della Nazionale: "Squadra votata al gioco e hanno comprato giocatori in grado di sostenerlo, come Matic e Wijnaldum, che portano forza ed equilibrio"

"Dybala è un grande acquisto, tecnico e non solo emozionale. A me questa Roma piace molto, perché votata al gioco e ha comprato giocatori in grado di sostenerlo, come Matic e Wijnaldum, che portano forza ed equilibrio" dice Roberto Mancini, c.t. della Nazionale intervistato da Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport.