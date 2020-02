Mancano i cambi. Lopez: “Possiamo rialzarci subito”

Molta della differenza tra Atalanta e Roma l’hanno fatta i cambi in corsa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Il primo di Gasperini, Pasalic al posto di Zapata, ha di fatto deciso la partita. Quelli di Fonseca non hanno inciso per niente. Veretout perché è alla trentesima aprtita consecutiva e infatti ieri il tecnico prtoghese, un po’ a sorpresa, lo ha tenuto fuori dala formazione iniziale, Carles Perez e Villar, gli ultimi arrivati nel mercato di gennaio, non sono ancora pronti per giocare in Italia Fanno a tratti anche tenerezza.

Sconfitta pesante per la classifica in vista della lotta per il quarto posto, ma Pau Lopez è fiducioso: “Bisogna lavorare e imparare tutto quello che abbiamo fatto. Mancano ancora tanti punti da giocarsi e dipende da noi essere là. Anche l’Europa League per noi è importante, ancora mancano mesi alla fine della stagione. Vediamo dove saremo arrivati al termine” dice il portiere spagnolo autore di una bellissisma parata su Gomez quando la gara era ancora sullo 0-0-