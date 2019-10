Mamma Esperia, ultimo saluto con cento tifosi

C’erano circa cento tifosi romanisti, ieri pomeriggio, nella chiesa San Giovanni Leonardi di Torre Maura, dove si sono svolti i funerali di Esperia Galloni, per tutti mamma Esperia. La madre di Antonio De Falchi, il tifoso romanista ucciso 30 anni fa a Milano, è stata salutata, come era già successo domenica all’Olimpico, con alcuni striscioni, come “Sarai per sempre esempio di forza e di grande dignità. La pace sia con te mamma Esperia!”. Presente, in rappresentanza della Roma, Sebino Nela. Lo riporta “La Gazzetta dello Sport”