Malen show, la Roma si rifà sotto: 3 gol dell’olandese, giallorossi a -1 dal Como

Tutti in piedi per Donyell Malen. L'Olimpico gli regala una prolungata cascata di applausi quando l'olandese esce, dopo un'esposizione completa delle sue qualità. E' lo sbalzo di volume più evidente di questa serata. Con questa tripletta (la prima in tutto il campionato) il centravanti va in doppia cifra, 10 gol in 12 partite. Malen è il 100% della Roma contro il Pisa: tre tiri in porta, suoi e della squadra, tre gol. Lo scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. I suoi movimenti da cobra anticipano spesso i difensori, non sarà un fenomeno ma sul breve è fulmineo, e anche saper sfruttare la profondità e farsi cercare ha dato benefici. Malen è qui e il suo riscatto è la prima mossa per costruire la Roma del futuro, il consenso su di lui è totale. Il quarto posto è ora a -1, negli occhi rimane un successo che fa bene anche se merito più che altor di un singolo ma sono quelle spinte che tengono a galla ambizioni e illusioni.