Dopo il Napoli e la Juve, adesso tocca alla Lazio. Già, perché tra i 13 gol in campionato di Donyell Malen ci sono state già due vittime illustri e ora l'olandese punta anche la terza. Che, a conti fatti, sarebbe anche la più importan-te, soprattutto poi se quel (o quei) gol potessero contare davvero per la prossima Champions League. Ecco, il modo migliore per festeggiare il suo primo derby "vero" sarebbe proprio quello di segnare il gol. in Europa solo un altro giocatore è stato capace di segnare così tanto da gennaio ad oggi e quel giocatore si chiama Harry Kane. Malen ha sempre sognato di fare il centravanti ed invece in carriera gli è toccato quasi sempre fare l'ala o l'esterno d'attacco. La sconfitta della Lazio di mercoledì sera nella finale di Coppa Italia, tra l'altro, ha reso ufficiale il suo riscatto, facendo scattare anche la seconda condizione per l'obbligo, anche se la Roma lo avrebbe riscattato lo stesso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Malen da tempo ha voglia di giocare un derby vero ed esserne anche protagonista. È ovvio che Gian Piero Gasperini si affiderà proprio a lui, in particolare, per vincere la gara con la Lazio e continuare a sognare di giocare la prossima Champions League.Traguardo che lo stesso Malen vuole tagliare, per tornare a giocare la coppa che conta. che ha rischiato anche di vincere tre stagioni fa, quando con il Borussia perse la finale contro il Real Madrid per 2-0 a Londra.