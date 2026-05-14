Donyell Malen è ufficialmente un giocatore della Roma. La sconfitta della Lazio in Coppa Italia ha infatti certificato la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League. E la partecipazione a uno dei due tornei europei più importanti - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - era una delle clausole inserite per trasformare il diritto in obbligo di riscatto per l'olandese, oltre al 50% delle presenze (obiettivo raggiunto da tempo). All'Aston Villa andranno 25 milioni dopo 12 per il prestito e il 10% della futura rivendita. Proprio l'Aston Villa nelle ultime ore ha intensificato il pressing per Soulé che in questi giorni incontrerà la proprietà per studiare il futuro. Gasperini ha gia pronta la lista per i sostituto in cui figurano Summerville del West Ham Nusa del Lipsia e Tel del Tottenham.