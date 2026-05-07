Malen da record, pronto allo sprint: la Roma all’assalto

Quella che per il calendario è Parma contro Roma (e a seguire Roma contro Lazio e Verona), per la gente giallorossa è "Malen contro tutti". Perché l'uomo Champions è lui. E in quelle che sono adesso partite secche come finali, conterà tantissimo la freddezza sottoporta di Donyell, che in 15 gare di campionato ha già segnato 11 gol, quanti ne hanno messi insieme nel confronto più ravvicinato con la Juve (un punto in più in classifica) David (6), Vlahovic (4) e Openda (1). In questa corsa alla Champions, sottolinea Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport', Donyell intende chiudere in grande stile anche sotto lo sguardo attento del ct olandese Ronald Koeman, che su di lui ripone enorme fiducia in vista di un Mondiale da giocare da titolare. E ora anche i trequartisti dovranno danzare accanto al centravanti per tenere intatto il sogno stagionale. A partire da Paulo Dybala. Gasp lo ha impiegato con parsimonia dopo il lungo stop: lo vuole al top per il derby, ma contro il Parma potrebbe concedergli la maglia da titolare in una staffetta con Matias Soulé. Una sfida quella di Malen, lanciata al Parma e agli altri attaccanti della Serie A. E anche se non riuscirà a raggiungere i capocannoniere Lautaro Martinez (16), può quanto meno puntare al record di gol di Gabriel Batistuta dopo 15 giornate in giallorosso (13 nella stagione 2000/01) e rafforzare la sua posizione di miglior acquisto invernale del campionato eguagliando o superando Mario Balotelli che tuttora detiene il record di miglior marcatore come nuovo acquisto di gennaio con 12 gol.