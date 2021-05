Malagò: “La piazza romanista aveva bisogno di Mou, la parte tecnica si vedrà”

Il numero uno del Coni: "Mou è un colpo pazzesco, ai tifosi serviva qualcosa di sorprendente"

Giovanni Malagò lancia i giochi di Tokyo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il presidente del Coni ha parlato, tra le altre cose, anche dell'arrivo di Mourinho alla Roma: "La piazza romanista aveva bisogno di qualcosa di sorprendente, sensazionale. E quello di Mou è un colpo pazzesco. Poi per la parte tecnica si vedrà". Nei mesi scorsi i Friedkin sono stati ospiti a Palazzo H per parlare con Malagò del futuro del club. I texani erano entrati in contatto con il numero uno del Coni prima dell'acquisto della Roma.