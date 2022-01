Maitland-Niles: “Qui per tornare in Champions”. La Roma si gioca il jolly

L’inglese all’Arsenal era stato utilizzato in sette ruoli diversi: "Ho potenza, energia e corsa"

Con la Juventus è andato in campo che forse non aveva neanche disfatto del tutto la valigia, domenica prossima con il Cagliari avrà sicuramente maggiore dimestichezza un po’ con tutto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Spprt. Del resto, il sapersi adattare è anche una delle caratteristiche principali di Ainsley Maitland-Niles, il terzino destro che la Roma ha prelevato meno di una settimana fa dall’Arsenal. Basti pensare, infatti, a tutti i ruoli che ha ricoperto fin qui nella sua carriera, seppur ancora breve. In tutto sette, a dimostrazione della sua duttilità e della sua capacità di adattamento. Appunto. Maitland-Niles contro la Juventus ha giocato terzino destro a causa della squalifica di Karsdorp, ruolo che ricoprirà quasi sicuramente pure domenica prossima, vista la probabile indisponibilità dell’olandese anche con i sardi. Contro la Juventus l’inglese ha giocato a corrente alternata, sbagliando sui primi due gol (marcatura lenta su Chiesa e Locatelli lasciato solo al centro dell’area, dopo che aveva fatto bene la diagonale difensiva a copertura) ma mostrando una sufficiente fisicità e anche una buona personalità. Quel che gli ha chiesto Mourinho, che di lui però apprezza anche la grande duttilità tattica. In carriera, infatti, Maitland-Niles finora ha giocato in tante e diverse posizioni, cosa che potrà fare anche in giallorosso in questi sei mesi di prestito. In tutto esattamente sette diverse caselle: terzino destro e sinistro, centrocampista su entrambi le fasce, centrocampista centrale in una linea a 4, mediano davanti alla difesa sia nel 4-2-3-1 sia come perno unico e infine anche trequartista destro, in un paio di occasioni, quando l’Arsenal si è schierato con il 3-4-2-1. Insomma, una varietà di soluzioni che dimostra spirito di adattamento, ma anche una duttilità tattica e inevitabile intelligenza calcistica. A Roma di questi sette ruoli ne andrà a ricoprire presumibilmente due: terzino destro nel 4-2-3-1 ed esterno a tutta fascia (sempre a destra) nel 3-5-2, il cosiddetto quinto, una variante di quanto fatto in Inghilterra quando faceva il centrocampista esterno nella linea a 4. Mourinho ha intenzione di utilizzarlo in quelle due caselle lì, ma l’allenatore portoghese sa bene che se dovesse servire ha la possibilità di chiedergli di giocare anche altrove. "Ma non chiedetemi del mio futuro, in questo momento sono concentrato solo sul presente e sulla Roma - ha detto invece il difensore inglese -. L’obiettivo resta entrare in Champions League". Previsione ottimistica, almeno a vedere la classifica attuale. Evidentemente Maitland-Niles è anche uno positivo, fiducioso. "La Serie A è un campionato tecnico, ma anche molto tattico, diverso dalla Premier. Io e Oliveira possiamo portare una mentalità vincere nella squadra. Il calcio del resto consiste in questo: vincere le partite. Sono un giocatore polivalente, di buona corsa e con energia. Sono rapido, forte, tecnicamente abile e con una buona lettura del gioco". Ecco, Mou voleva proprio tutto questo.