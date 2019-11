Mai senza Kolarov: l’intoccabile non può riposare

Nel giorno del suo compleanno Kolarov farà la cosa che sa fare meglio, giocare a calcio. La sua speranza per la sfida con il Parma, è potersi regalare una giornata perfetta, per cancellare la sconfitta in Europa League, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. In stagione il serbo è rimasto in campo 1270 minuti, nessuno come lui in rosa. E anche oggi partirà titolare. Il riposo, al momento, non è un’opzione.

Nello Roma Kolarov è un leader, oltre a essere un insostituibile. A inizio stagione sperava di poter tirare il fiato grazie al contributo di Spinazzola, ma l’ex Juve è ormai dirottato sulla fascia destra. Dopo la partita di oggi risponderà anche alla chiamata della nazionale serba, che durante la sosta sfiderà Lussemburgo e Ucraina.

Quella di oggi sarà la presenza numero 80 per Kolarov con la maglia della Roma. Ne dovrà collezionare altre due prima di raggiungere quelle fatte in campionato con la Lazio. Il suo contratto con i giallorossi scadrà a giugno, ma il suo procuratore Sergio Berti è al lavoro con il club per un rinnovo di un anno con opzione per il secondo. In ballo anche un ruolo post ritiro in società.