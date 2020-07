Magia Insigne, Roma raggiunta. E’ sfida europea

Il Napoli agguanta la Roma al quinto posto battendola con un capolavoro made in Insigne, il classico tiro a giro che beffa Pau Lopez, che fin lì aveva tenuto in piedi la squadra con una serie di ottime parate. Continua la cavalcata della banda Gattuso. La Roma invece non sa più vincere (3 sconfitte di fila), nemmeno in questa serata dove un po’ si è ritrovata, almeno nel gioco. E ha ritrovato pure Zaniolo, entrato nella ripresa, riporta La Gazzetta dello Sport.

Ora la Roma deve correre per mantenere il traguardo minimo, il quinto posto. Anche stavolta Fonseca ha operato un massiccio turnover, segno di evidente stato di disagio. Dopo averne cambiati otto dalla sconfitta di San Siro col Milan, il tecnico ne ha cambiati 10 rispetto alla partita persa con l’Udinese. Un po’ troppi. Però stavolta ha azzeccato l’assetto, un 5-3-2 con gli esterni Spinazzola e Zappacosta sempre pronti a partire e Kluivert a fianco di Dzeko. Un sistema che ha preso un po’ di sorpresa Rino Gattuso, che aveva preparato la sfida in modo diverso. La Roma ha avuto la grande chance al tramonto del primo tempo, grazie a un’altra travolgente azione di Spinazzola con cross teso finale finito a Zappacosta dall’altra parte che ha servito Pellegrini. L’azzurro in scivolata ha mandato alto da due passi.

I gol arrivano nel secondo tempo. Prima segna il Napoli, con Callejon che buca al centro, non seguito da Ibanez: scivolata e palla alle spalle del portiere spagnolo. Poiu Mkhitaryan, che ha percorso una trentina di metri prima di fiondare il rasoterra preciso nell’angolo di Meret. Il gol di Insigne decide poi la sfida. Giusto così, la Roma un po’ si è ritrovata rispetto agli scivoloni vissuti con Milan e Udinese, ma non abbastanza per questo Napoli in stile Ringhio.