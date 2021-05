Macché divorzio, Alberto De Rossi ancora giallorosso

Le firme ancora non ci sono, ma la sensazione è che le parti siano ormai davvero molto vicine

Se fino a qualche settimana Alberto De Rossi e la Roma parevano destinati a separarsi, adesso è probabile che l’allenatore della Primavera - e papà di Daniele - e il club giallorosso decidano di andare avanti insieme ancora per una stagione, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. De Rossi senior è stimatissimo a Trigoria, per la persona che è e per il professionista che è sempre stato. Un merito che nei colloqui di questi mesi gli è stato riconosciuto da Tiago Pinto: il g.m. portoghese è rimasto molto colpito da come, al bisogno, i vari Darboe, Zalewski e altri ragazzi della Primavera si siano fatti trovare pronti. Merito loro, ma anche di De Rossi e dello staff che lo segue, che sono riusciti a creare un ulteriore valore a disposizione della società: alcuni tra questi giovani che si sono messi in luce in questa stagione, infatti, potranno essere inseriti in trattative di mercato, magari per arrivare a obiettivi utili per la prima squadra. Le firme ancora non ci sono, ma la sensazione è che le parti siano ormai davvero molto vicine.