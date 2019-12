Ma Perotti rilancia: “Si vuole far strada? C’è da migliorare”

“Non siamo una squadra che ha vinto molto, per cui in certe partite dobbiamo essere più umili. Potevamo uscire noi, come è capitato al Borussia”. Non usa giri di parole, Diego Perotti, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

I numeri certificano che il Monito è tornato: da quando gioca in Europa questa è la settima partita in cui fa gol e assist nello stesso match e per la prima volta in carriera ci è riuscito due volte nella stessa stagione (era già successo col Verona). Ma sperava che la sua partita aiutasse la Roma a vincere e a conquistare il 1° posto nel girone. “Abbiamo sbagliato atteggiamento, se vogliamo arrivare lontano dobbiamo migliorare”. Di certo, ora che migliora di partita in partita, per Fonseca l’ex Genoa potrà essere un’arma in più: “Questi infortuni mi hanno frenato, ma sto provando ad aiutare i compagni. Mettere minuti nelle gambe mi dà condizione, mi sento bene. Adesso dobbiamo fare bene contro la Spal”.