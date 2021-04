Ma Paulo avverte: “Giovedì servirà la partita perfetta”

Un gol pesantissimo, non fosse altro perché davanti hanno vinto tutte le concorrenti dirette e proprio quella rete lì tiene in vita le residue speranze-Champions della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma quello di Borja Mayoral è un gol pesantissimo anche perché permette alla Roma di vincere una partita che sembrava complicata, e di arrivare così all’appuntamento con l’Ajax con un bel carico di entusiasmo in più. Ed a Borja di interrompere un digiuno in campionato che stava diventando fastidioso, tornando a gioire dopo 9 partite in cui era rimasto invece a secco.

Contro l’Ajax, giovedì prossimo, Mayoral probabilmente lascerà il posto al centro dell’attacco di nuovo a Dzeko, ma non è detto che tra i due non ci possa essere una staffetta. “Giovedì per passare servirà la partita perfetta, la squadra deve capire che non siamo ancora qualificati – dice a fine gara Fonseca -. In questa partita abbiamo avuto difficoltà all’inizio, ma dopo mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che ha capito che era importante difendere il risultato. Cosa che non dovremo fare con l’Ajax, lì dovremo pensare anche a vincere la partita“.