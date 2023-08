Lukaku, un gigante a Roma

In fondo, il prestito oneroso di 5,8 milioni di euro più facili bonus per un anno (si era provato a chiederne due) e lo stipendio pattuito col giocatore per 7,5 milioni è stata la parte più facile (si fa per dire), perché il vero cuore della trattativa – per far sì che la cifra del prestito fosse quella e non più alta – è stata quella fra lo stesso Lukaku e il Chelsea per tagliare il suo stipendio anche futuro, e poi fra tutte le parti in causa per stabilire le ricche commissioni destinate agli agenti: circa 2 milioni che saranno pagate dalla Roma, mentre il Chelsea verserà i mesi di luglio e agosto. Alla fine, complice l’estate folle che ha scelto di vivere dopo il voltafaccia compiuto ai danni dell’Inter, l’attaccante belga ha accettato le condizioni che le parti gli ponevano, anche se i dettagli specifici dell’accordo non sono stati ancora resi tutti noti. Il Chelsea si è assicurato una serie di sconti e l’inserimento di una clausola di rescissione da 43 milioni di euro.