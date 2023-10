Lukaku trascina la Roma. Cagliari spalle al muro, Ranieri per ora resiste

Per Big Rom 7° gol in 8 gare, bene pure i gregari, Sir Claudio: "Se non molliamo ne verremo fuori"

Redazione

La Roma non vinceva in trasferta in campionato dall’otto aprile, scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. Dybala oggi è sulla bocca di tutti ma per le sue lacrime e per il ginocchio dolente. Le mani nei capelli di Mourinho diventano la foto del match come la doppietta di Lukaku, il dribbling di Belotti o il Cagliari davanti alla curva alla fine, con i tifosi che non insultano ma incoraggiano. Da qui dovrà ripartire Ranieri.

L’allenatore, osannato quasi più dai romanisti, incassa anche la fiducia della società e poi dice: "Quando ho visto il calendario, il mio discorso dei punti e delle libecciate era fatto considerando questo. Contro queste fuoriserie… Non demordiamo, non molliamo. Se non si molla la presa nei momenti difficili, si riesce a venirne fuori". Il calendario adesso darà tregua: Salernitana, Frosinone e Genoa in fila, ma trovare il modo di rimettere insieme una squadra slegata, con evidenti difetti e poche alternative, sarà l’ennesima missione impossibile di Sir Claudio.

La Roma viaggia con Lukaku, implacabile, al settimo gol in otto gare, ma anche con i gregari. Aouar entra più nei meccanismi, sostituisce ancora Pellegrini e fa l’elastico sulla trequarti, talvolta sulla linea di Dybala, in altre occasioni affiancato ai mediani. La sua seconda rete romanista darà più coraggio anche alle seconde scelte, perché nell’ondata continua di infortuni servono per forza anche loro. E pure Belotti, sostituto di Dybala, dimostra che il suo momento di brillantezza non è casuale: l’esultanza del 3-0, quinto centro stagionale, è costruita dal Gallo con un dribbling caparbio su Zappa. La regia dinamica (Bove) e precisa (due assist di Paredes) della coppia in mezzo fa sembrare semplici alcune riconquiste; quanto agli esterni, Spinazzola e Karsdorp, producono i primi due passaggi gol. Utili.

I

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.