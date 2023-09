Lukaku: “Roma, io ci sono. insieme a Mourinho faremo grandi cose”

Presentazione in stile Usa prima del match con il Milan per il belga, che parte dalla panchina ma sogna già l’esordio: "Non vedo l’ora"

Stasera l’Olimpico – tutto esaurito per la 35a volta nell’ultimo anno e mezzo – vuole vestirsi a festa perché il popolo giallorosso abbia una storia da raccontare negli anni, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. In fondo, il "Lukaku Day", a queste latitudini, non è mai terminato dal giorno in cui la possibilità di arruolare il gigante belga tra le file di José Mourinho si stava concretizzando.

Musica imperiale, giochi di luce, video storico-motivazionali, presentazione all’altoparlante in stile basket Nba e infine il giro di campo che materializzi l’amore di gente che ha sempre bisogno di eroi. Tutto questo sarà parte integrante dell’inizio di una serata che si vorrebbe di festa anche nel risultato, ma forse non sarà tutto lì. Occhio infatti ai colpi di scena. Se fino a un paio di giorni fa anche la semplice presenza di Lukaku in panchina era vista come una sorta di presenza motivazionale ambivalente – per i tifosi e per lo stesso centravanti, che avrebbe scoperto davvero l’attesa che lo accompagna – le prime sedute di lavoro a Trigoria hanno regalato diverse sorprese riguardo a Big Roma. "È da quando avevo undici anni che volevo lavorare con Mourinho e per la terza volta lavoro ce la faccio – spiega il belga ai canali del club -. Mi conosce, conosce bene la mia famiglia e mi conosce come uomo. Anche io conosco bene lui. Insieme possiamo fare belle cose. Abbiamo una bella squadra qui. Dobbiamo lavorare e migliorare partita dopo partita". E poi spiega la scelta di venire alla Roma: "I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima dell’accordo. Poi abbiamo parlato anche sul volo che ci portava a Roma e mi hanno spiegato le ambizioni che hanno per questa società e cosa si aspettano da me. Io ho ascoltato e sono rimasto colpito. Ora c’è da fare sul serio». Vero, anche perché, da Montecarlo, il presidente Dan ha detto. "È stato un gran colpo e un gran mercato. Siamo contenti"

