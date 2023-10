Lukaku, quattro anni fa a Cagliari il caso dei “buu” razzisti

Il belga postò la rabbia sui social, ma furono gli ultrà dell’Inter ad aiutare i “colleghi” sardi, spiegando in un comunicato che in Italia è solo un modo per innervosire un avversario

Redazione

Lukaku torna Cagliari e ciò fa ricordare i “buu” razzisti del settembre 2019, come riporta La Gazzetta dello Sport. Lukaku postò la rabbia sui social, ma furono gli ultrà dell’Inter ad aiutare i “colleghi” sardi, spiegando in un comunicato che in Italia è solo un modo per innervosire un avversario. In base ai rapporti anche il giudice sportivo minimizzò.

