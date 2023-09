Lukaku prova la fuga, Zapata-gol lo riprende

Si possono leggere tante storie diverse in questo pareggio, ma non lo si può trascrivere come verdetto inesatto, scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. Esce più felice il Toro, perché ridà colore alla notte quando era già il minuto 85. Ma anche la Roma può guardare al suo centravanti totem e sperare che risolva altre partite, e che magari poi tutta la squadra, raccolta in difesa su una punizione, non si faccia bucare come questa volta. Insegnamenti che potranno venire utili in questa stagione iniziata con una certa fragilità nell’organico e nell’anima e che ancora non decolla. Ma la voglia del Toro di non lasciare punti è stata determinante.