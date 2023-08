Lukaku, operazione che peserà tra i 15 e i 20 milioni. E senza preparazione…

Proprio come Gabriel Omar Batistuta , anche se poi la gente giallorossa spera che il paragone regga solo dal punto di vista dei successi e dei gol, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. . Ma il filo diretto che lega Lukaku all’argentino va oltre. Perché se è vero che il Re Leone fu uno degli artefici del terzo scudetto giallorosso, è anche vero che il suo acquisto mise in seria crisi i conti della Roma. Insomma, lo scudetto cancellò ogni pensiero, ma senza i dubbi se ne fosse valsa la pena sarebbero stati leciti. Ed allora viene da pensare lo stesso anche sull’operazione- Lukaku : sarà davvero un affare? È chiaro che molto, se non tutto, dipenderà poi dal campo e dai risultati che porterà in dote il gigante belga. Ma proviamo a capire anche quali possano essere le controindicazioni dell’operazione che sta facendo sognare Roma ad occhi aperti.

Se Roma e Chelsea troveranno davvero un accordo, l’operazione finirà con il pesare sulle casse giallorosse per una cifra che oscilla tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Certo, nulla a che vedere con quella di Batistuta (che nel 2000 fu pagato 70 miliardi di vecchie lire, al cambio 36 milioni di euro e 53,5 tenendo conto della rivalutazione in questi 23 anni, a cui aggiungere lo stipendio da circa 15 miliardi lordi), ma comunque un bel macigno per i conti di una società che nell’ultimo bilancio ha segnato un rosso di 219,459 milioni di euro. In tal senso, bisogna poi sempre pensare che la Roma – come del resto tutte le altre società europee - entro il 2025 dovrà anche spendere massimo il 70% del proprio fatturato per le spese relative alla squadra (ingaggi e commissioni).