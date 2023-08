Lukaku, oggi è il giorno

Prestito oneroso di circa 5 milioni più bonus a obiettivo e ingaggio del centravanti da 7,5 milioni, il massimo che la società giallorossa può permettersi senza incorrere nelle penalizzazioni della Uefa, che magari potrebbero prendere corpo con un taglio dei calciatori utilizzabili nelle coppe europee. Proprio per questo il belga dovrebbe fare tappa a Londra per firmare la sua parte di accordi, definiamoli “liberatori”, con il club londinese prima di sbarcare subito dopo a Fiumicino – magari proprio con l’aereo del presidente Friedkin, che ieri è atterrato in serata nell’aeroporto di Luton - per concedersi l’ormai scontato bagno di folla che i tifosi giallorossi sognano. I nodi comunque non mancano. Fra gli altri quelli fiscali, visto che per usufruire del Decreto Crescita – che porterà il suo stipendio al lordo a circa dieci milioni – occorrerà che il belga acquisti almeno un appartamento in Italia. E non crediamo debba essere un gran problema.