Sacchi: “Lukaku leader, Mou lo mette nel posto giusto”

A Romelu Lukaku si chiedevano i gol e lui, i gol, li sta facendo. Gli si chiedeva di trascinare la Roma , e lui ci sta provando, scrive Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport . L’inizio di stagione dei giallorossi non è stato brillante, al netto della vittoria di domenica a Cagliari. Mourinho, che lo considero uno dei migliori allenatori in circolazione perché è capace di gestire il gruppo e tutto l’ambiente, sta cercando di utilizzare Lukaku secondo le sue caratteristiche. E’ un attaccante che ama spaziare su tutto il fronte offensivo e che è capace di fare reparto da solo. Adesso si tratta di migliorare la connessione tra il belga e gli altri reparti, soprattutto i centrocampisti e i laterali.

