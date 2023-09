Lukaku è già re di Coppa

Per il belga 12a gara consecutiva con gol in Europa League. Giallorossi lenti e prevedibili, poi entrano Dybala, Bove, Spinazzola e cambia tutto. Altro infortunio per Sanches

Redazione

Una Roma agra inizia il cammino europeo con un successo e si scosta da quella di un anno fa che aveva perso distrattamente a casa del Ludogorets, ma pure da quella ferrea, concentrata e feroce che poi aveva continuato la corsa fino alla finale, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. Da Tiraspol arriva la conferma, come se ce ne fosse bisogno, che esiste una Roma senza Dybala, prevedibile e piatta, e una con la Joya, con gioia e qualità. Della presenza dell'argentino ne beneficia per primo Romelu Lukaku, che può proseguire la striscia da record di gol in Europa League: dodicesima partita di fila a referto, con 16 gol complessivi. Ma altri due deludono: Renato Sanches lascia il campo per un altro infortunio prima della mezzora, Aouar sta in campo un’ora senza lasciare traccia. È servita la “vecchia” Roma, insomma, quella di Budapest, con Bove e Spinazzola oltre a Dybala.

