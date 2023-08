Lukaku, c’è la Roma

Oggi è davvero il giorno del grande sogno , scrivono Andrea Pugliese e Davide Chnellato su La Gazzetta dello Sport. Anche se poi Roma ha iniziato a sognare già da 24 ore e cioè da quando Ryan Friedkin e Tiago Pinto hanno preso l’aereo privato della presidenza giallorossa per recarsi a Londra. Con l’obiettivo di tornare con Romelu Lukaku, cosa che potrebbe succedere già in queste ore. Per la Roma sarebbe il colpo da mille e una notte , sullo stile di quanto successo nel 2000 con Gabriel Omar Batistuta, l’uomo del terzo tricolore giallorosso. E proprio lo scudetto da ieri è l’altro grande sogno romanista, alimentato dalla possibilità di vedere in attacco una coppia scintillante: le delizie di Dybala e la potenza di Lukaku.

La Roma stava lavorando all’ipotesi-Lukaku da una decina di giorni, anche se sempre sotto traccia e con la convinzione che sarebbe stata un’operazione da fare casomai negli ultimi giorni di mercato. Poi, però, ieri è cambiato qualcosa e cioè che il Chelsea per la prima volta ha aperto al prestito della punta belga. Il motivo? Lo stallo del mercato intorno a Big Rom ed i rapporti di amicizia tra le due proprietà americane: da una parte Dan Friedkin (che ha raggiunto Londra in serata), dall’altra Todd Boehly. Tanto è vero che il Chelsea ha fatto sapere subito alla Roma che di prestito ne avrebbe parlato solo con lei. Le strade del mercato, si sa, sono però strane ed allora la dirigenza della Roma ha preferito partire subito per Londra, per cercare di accelerare, chiudere ed evitare qualsiasi intrusione altrui. Lukaku in prestito, infatti, è comunque un bocconcino prelibato anche per qualcun altro. Anche se poi ieri in giornata il belga (da Bruxelles) ha avuto una videochiamata con Mourinho, che gli ha illustrato un progetto ambizioso, che con lui può decollare verso lidi assai ambiziosi.