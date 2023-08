Lukaku a Roma è un bel colpo ma non potrà risolvere tutto

La notizia è straordinaria. Lukaku che sbarca a Roma è qualcosa che segna questa sessione di mercato e costringe a rivedere griglie e pronostici per il campionato. Perché, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport, stiamo parlando di un giocatore capace di far fare un salto di qualità a qualsiasi squadra. Dietro a questa straordinaria notizia - legittimamente accolta con un entusiasmo speciale dai tifosi - dietro a questa intuizione dei Friedkin c’è però l’aspetto tecnico da mettere a fuoco per avere una Roma, come è giusto, protagonista. Ecco perché Lukaku risolve in partenza almeno cinque problemi, così come cinque problemi deve risolvere Mourinho con il suo staff. Lukaku fa, come detto, cinque volte la differenza. Naturalmente e banalmente con i gol. Stiamo parlando infatti di un attaccante potente, forte di testa, devastante in area di rigore, bravo tecnicamente. Uno che sa far gol in tutti i modi e all’occorrenza sa crearseli anche da solo con le sue accelerazioni.