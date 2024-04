Lukaku a riposo. Scatta l’ora di Abraham e c’è Azmoun

L’obiettivo di De Rossi e dello staff medico della Roma è è quello di avere a disposizione Big Rom nella semifinale d’andata di Europa League

Redazione 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 07:28)

A Trigoria è scattato il piano per riavere a disposizione Romelu Lukaku il prima possibile, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centravanti belga, che durante la gara di coppa con il Milan si è infortunato nell’azione che ha portato al gol del raddoppio di Dybala, è alle prese con un problema al flessore non grave che sicuramente pregiudicherà la sua presenza nelle prossime gare di campionato. L’obiettivo di De Rossi e dello staff medico della Roma è è quello di avere a disposizione Big Rom nella semifinale d’andata di Europa League, in programma il 2 maggio all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Ciò significa che Lukaku assisterà da spettatore sia al match di domani con il Bologna, sia al recupero dello spezzone di gara con l’Udinese fissato il 25 aprile, oltre alla partita con il Napoli del 28 aprile. Dunque, sarà Abraham a guidare l’attacco romanista nel prossimi tre incontri di campionato, mentre Big Rom continuerà a lavorare seguendo la tabella di marcia stilata per rivederlo in campo nella prossima notte europea. Intanto, l’iraniano Azmoun è pronto a rientrare a pieno regime e già domani con il Bologna potrebbe rivedere il campo. Stamattina, infine, è in programma la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

