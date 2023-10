Lukaku a caccia del 13. L’Europa League è il giardino di casa sua

Striscia record per BigRom: a segno da 12 partite, vuole ripetersi anche con il Servette

Redazione

È il giardino di casa sua, la coppa in cui si trova più a suo agio. E forse è anche per questo che José Mourinho non ci rinuncerà neanche questa sera, perché quando il ferro è caldo va battuto sempre, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed allora contro il Servette sarà proprio Romelu Lukaku a guidare l’attacco giallorosso, a caccia della seconda vittoria europea consecutiva. Nella prima, a Tiraspol, il centravanti belga marchiò a fuoco la vittoria romanista, stasera andrà a caccia del bis. Anche perché il momento è prolifico (4 gol in 5 partite da titolare con i giallorossi, e sarebbero stati 5 con quello annullato a Genova per un fuorigioco millimetrico) e l’Europa League (21 gol totali in 34 presenze) è la coppa dei suoi record.

Con la rete segnata allo Sheriff, infatti, Lukaku ha portato a 12 la striscia di partite consecutive in cui è andato a segno (per un totale di 16 gol) in questa competizione europea. Nessuno in precedenza era riuscito a fare così bene, lui che le reti le ha poi distribuite tra 4 club (Anderlecht, Everton, Inter e Roma). Adesso BigRoma va a caccia del 13 e quanto ci tenga a giocare lo ha ribadito anche personalmente nelle ore scorse a José Mourinho. "Per lui non è in programma nessuna gestione, quella è prevista per i giocatori con una storia clinica complessa, quelli che soffrono le tante partite ravvicinate - dice l’allenatore portoghese - Romelu dice che ha bisogno di lavorare e per lui vuol dire giocare. E allora partiamo così, anche perché lui è felice di farlo. E io mi fido sempre delle sensazioni dei miei giocatori". Che Lukaku sta ribadendo a suon di gol e prestazioni, con una partenza subito impattante.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.