Lukaku, 3 su 3. Mourinho lo esalta: “Un giocatore fantastico”

Il belga segna ancora. E José: "La classifica non è vera, a gennaio o febbraio non saremo là"

Redazione

Prima del graffio di Zapata, sarebbe stata pronta una torta virtuale con cento candeline e tante ciliegine ghiotte, ognuna per ciascun numero straordinario che Romero Lukaku sta mettendo insieme da quando è arrivato per la prima volta nel nostro campionato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il giorno della sua centesima partita in Serie A l’attaccante belga segna la sua terza rete in altrettante partite da titolare con la maglia giallorossa.

La gioia, però, è stata poi annacquata dal pareggio finale, nonostante contro nessuna squadra come col Toro il belga abbia preso parte a più gol (8: cinque reti e tre assist, come contro il Genoa che, tra l’altro, è anche il prossimo avversario della Roma). Morale: se l’ex interista si manterrà a questo livello, le possibilità di rimonta della Roma lieviteranno, soprattutto se si pensa che Lukaku non è ancora al massimo della forma. "È un giocatore fantastico. Ci sono alti attaccanti bravi in altre squadre, ma io non voglio paragonarlo perché non sono nessuno per farlo. Dico solo che sono molto contento di lui, che anche stavolta è stato il nostro primo terminale per le uscite" dice di lui Mourinho a fine gara.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.