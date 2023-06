L’Udinese rinforza l’area tecnica: in arrivo Balzaretti

Federico Balzaretti nuovo dirigente dell’Udinese. Il nome dell’ex esterno sinistro di Juventus, Roma, Torino, Palermo, Fiorentina e Nazionale - si legge su 'La Gazzetta dello Sport' - circola con insistenza riguardo a un inserimento nell’area tecnica del club dei Pozzo. Avvicendamento con Pierpaolo Marino? No, più che altro si parla di affiancamento allo storico dirigente dei friulani. Nelle settimane passate Balzaretti era stato avvicinato alla nuova Sampdoria di Andrea Radrizzani. Solo un’ipotesi tra le tante fatte per il ruolo di direttore sportivo, ma per il momento la realtà blucerchiata ha altre priorità relative alla definizione dell’assetto societario.