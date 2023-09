Luci al tre Fontane. Champions, la Roma femminile torna a casa

La Roma femminile torna a casa. La squadra, costretta a spostarsi a Latina per la Champions (tranne i quarti disputati all’Olimpico) per la mancanza di illuminazione al Tre Fontane, in questa stagione tornerà a giocare nel proprio stadio, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dice il sindaco Gualtieri: "Grazie all’assessore Onorato un impianto storico torna a nuova vita".