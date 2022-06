Lucescu: “Contentissimo di vedere Mkhitaryan all’Inter, sarà il valore aggiunto”

L'ex allenatore dell'armeno ai tempi dello Shakhtar: "L’ho visto a 16 anni al Pyunik e me ne sono innamorato"

Henrikh Mkhitaryan è prontoa cominciare la sua nuova avventura all'Inter, dopo aver comunicato alla Roma di non avere intenzione di rinnovare il contratto. Su 'La Gazzetta dello Sport', Mircea Lucescu ha commentato e approvato la scelta dell'armeno e ovviamente quella del club nerazzurro. "Sono molto legato a lui, ho accompagnato ogni passo della sua carriera. L’ho visto a 16 anni al Pyunik e me ne sono innamorato, l’ho seguito al Metalurg e sono riuscito a prenderlo allo Shakhtar. Ho faticato parecchio per convincere il presidente: era convinto che un armeno non potesse mai giocare ad alto livello. E invece…", racconta il tecnico romeno.