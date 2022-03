Luca Di Bartolomei: “A Mourinho va dato tempo. Abraham forte, ora è decisivo”

Il figlio di Agostino parla del derby in programma domenica: "Sarà solo per il primato cittadino. Io punterei sulla Conference"

Domani sera la Roma affronta il Vitesse in Conference League, ma la testa di tanti - se non tutti - tifosi è già proiettata al derby di domenica alle 18. L'attesa è enorme per uno scontro diretto per l'Europa che può dire tanto. Su 'La Gazzetta dello Sport', le parole di Luca Di Bartolomei, figlio dello storico e indimenticato Agostino:"Un derby in cui purtroppo ci batteremo solo per il primato cittadino. Abraham qui ha fatto il cambio di passo, è esploso e spero possa restare a lungo. La Roma ha bisogno di ritrovare l’abitudine alla vittoria, e io punterei sulla Conference". Su Mourinho:"Ci aspettavamo il taumaturgo che potesse risolvere le cose di colpo. Poi se lasci il cuore e pensi, si capisce che serve un ragionamento di sistema. A Mou, è in una fase nuova della sua carriera. Resta un tecnico da scontro, ma oggi è anche chioccia".