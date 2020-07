Lozano dal primo minuto è la novità di Gattuso: fuori Insigne e Mertens, tocca a Milik

Potrebbe esserci qualche esclusione eccellente, questa sera per il Napoli. Rino Gattuso sta valutando l’eventualità di concedere un turno di riposo a Dries Mertens e a Lorenzo Insigne. I due – riporta ‘La Gazzetta Sportiva’ – non l’hanno convinto nella serata di Bergamo, tanto che li ha sostituiti nel corso della ripresa. Contro la Roma, dunque, potrebbe toccare a Hirving Lozano e a Arek Milik, il cui nome circola parecchio tra le indiscrezioni di mercato. Nulla dovrebbe variare a centrocampo, mentre tra i pali ci sarà il rientro di Alex Meret dal primo minuto. L’ex Udinese sostituirà l’infortunato David Ospina, rimasto ferito nel corso della gara con l’Atalanta, in uno scontro di gioco, fortuito, con il compagno Mario Rui.

Lozano dovrebbe essere schierato dal primo minuto, probabilmente al posto di Lorenzo Insigne, apparso affaticato nella gara di Bergamo. Sarebbe la prima volta in campionato da quando sulla panchina siede Rino Gattuso. Che non ha digerito l’atteggiamento della squadra a Bergamo e ha ribadito con un’altra strigliata alcuni concetti in previsione della gara di stasera, contro la Roma. “Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata”, ha detto. Sul piano del rendimento, per la prima volta dalla ripresa del campionato, il Napoli ha dimostrato un cedimento fisico, a Bergamo. E l’allenatore è intervenuto energicamente per evitare che gare come quella con l’Atalanta possano ripetersi. La crisi della Roma non promette nulla di buono.