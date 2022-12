L’ora di Wandell. “Mr. Miliardo” ha già un piano: sfondare in Cina

Chissà se sulla scelta di accettare l’offerta dei Friedkin non abbia influito l’idea di trasferirsi in un "museo a cielo aperto" come Roma, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. È altamente probabile visto che, sul curriculum di Michael Wandell figura anche una laurea in storia. Naturalmente il nuovo Chief Commercial and Brand Officer giallorosso non si è trasferito nella Capitale per seguire vecchie passioni accademiche, ma per fare ciò che gli riesce meglio: gestire il marchio del club a livello globale ed aumentare i guadagni. Un’abilità che gli è valsa l’appellativo di “Mister Miliardo”. Nel corso della sua carriera, il dirigente nato a Champaign - Illinois - è riuscito a generare oltre un miliardo di dollari di entrate totali da sponsorizzazioni. Un biglietto da visita che ha convinto la proprietà texana ad offrirgli il posto di direttore commerciale, con pieni poteri per quanto riguarda la gestione del brand romanista.