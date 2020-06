Lopez ci prova: “Torno presto ma senza correre rischi”

Pau Lopez è alle prese con il recupero dopo una minima frattura al polso sinistro. Ieri il portiere ha parlato in una diretta Instagram: “Sto meglio, non so quando potrò tornare, spero tra poco. Farò altre prove, ma ancora è un po’ complicato. Essendo un infortunio alla mano, vorrei curarmi bene”.

Sul trasferimento dice: “Non avevo intenzione di andare via dal Betis, la mia famiglia stava benissimo. Poi però è arrivata la Roma e ho avuto la possibilità di giocare in un club storico, era difficile dire di no. C’erano molti soldi in ballo ed è stata un’ottima operazione anche per il Betis. I tifosi e i compagni mi hanno trattato benissimo, ci sono giocatori forti come Dzeko, Kolarov, Pastore, Fazio e la condivisione dello spogliatoio con loro. Adesso parlo ancora poco l’italiano, devo ancora studiare un po’. Spero che sia una buona stagione in queste 12 partite che mancano”.