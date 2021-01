Lopez ci crede: prove di volo per prendersi Inter e derby

A Trigoria sono un po’ tutti pronti a scommetterci su. Pau Lopez è in ripresa, sta tornando lui. Non sono solo spifferi, ma voci ufficiali. E forse sarà anche un po’ per cercare di creargli intorno quel cordone di salvataggio che risponde poi al concetto di fiducia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Oggi a Crotone toccherà ancora a lui, complice l’infortunio che ha tolto di mezzo Mirante prima di Natale. E se per la Roma sarà una gara importante, per Pau probabilmente lo sarà un po’ di più. Lo spagnolo si gioca anche un bel pezzo di futuro. Immediato e non. Perché si sa che prima dell’infortunio di Mirante, la Roma era disposta anche ad ascoltare eventuali offerte per Lopez in questa finestra di mercato. Oggi no, non più, almeno fino a giugno.

Mirante avrà bisogno ancora di giorni ed allora Pau vuole far bene anche a Crotone per guadagnarsi la conferma nei big-match che contano: l’Inter domenica prossima e poi il derby con la Lazio il 15 gennaio. Una doppietta che potrebbe anche rilanciare definitivamente le quotazioni di Lopez. E magari offrirgli anche l’occasione per riscattare quell’erroraccio nel derby della scorsa stagione che è stato un po’ il padre di tutti i mali del portiere spagnolo.