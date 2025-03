L’operazione della Joya in programma a inizio settimana

C'è ancora mistero su dove Paulo Dybala sarà operato al tendine semitendinoso sinistro a inizio della prossima settimana. Come sempre, i Friedkin esigono il massimo riserbo. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, oltre alla Klinik Gut di St. Moritz sono in ballo altre due ipotesi: in Inghilterra (alla Fortius Clinic di Londra dal dr. Andy Williams) o in Germania (a Monaco, dall'ortopedico Hans- Wilhelm Müller-Wohlfarth). Il numero 21 spinge per Barcellona dove opera il dottor Cugat. Volto nuovo nello staff di Ranieri. Bernardino Petrucci è il nuovo coordinatore del settore sanitario e medico sociale della Roma di Claudio, i due hanno già lavorato insieme a Valencia, Chelsea e Monaco. In Italia ha un passato nella Lazio (con Lotito), Parma e Udinese. È un ex pentatleta olimpico e attuale medico dell'atletica leggera.