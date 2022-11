L’Olimpico si rinnova: ecco un’altra gemma dei Friedkin

Una sala dotata di ogni comfort nel cuore dell’Olimpico. È l’ultima novità voluta dai Friedkin riservata agli utenti del Business Club, il network creato dalla Roma per mettere in contatto i professionisti che hanno scelto di unire la passione sportiva al mondo degli affari, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Il nuovo spazio, situato a pochi metri dall’ingresso della tribuna 1927, è stato ristrutturato in accordo con Sport e Salute e verrà utilizzato esclusivamente dalla società giallorossa per i match casalinghi e in occasione di alcuni eventi organizzati allo stadio (resterà invece chiuso durante le gare della Lazio). L’idea nasce dalla voglia di agevolare il più possibile i partner che scelgono di legarsi alla Roma, mettendo a disposizione un luogo dove creare sinergie e - magari - incontrare i vip e gli influencer che popolano abitualmente gli spalti dello stadio.