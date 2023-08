L’Olimpico per Mazzone. Boniek: “Uno stratega”

L’omaggio più grande è arrivato dall’Olimpico. Dal suo popolo, dalla sua gente, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Con un coinvolgimento da brividi, perché poi Carletto Mazzone era "uno di noi", come recitava uno dei tanti striscioni esposti durante Roma-Salernitana. Che si è aperta con i cori tutti per lui, la sua immagine sui megaschermi e una sua frase proiettata su un cartellone luminoso: "Non puoi dire di aver allenato se non hai guidato i giallorossi. Quando mi nominate la Roma a me brillano gli occhi. Ciao mister".