L’Olimpico entusiasta anche dopo il pari. Tutti sotto la curva

Shomurodov: "La finale di Tirana può cambiare il senso della stagione della Roma"

Quattro traverse sono dure da digerire. Esattamente come quei 46 tiri in porta, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Negli ultimi venti anni ne aveva fatti di più solo l’Atalanta (47) con l’Empoli il 15 aprile del 2019. Eppure ieri all’Olimpico è successo tutto questo, quasi come in un film dell’horror, a rovinare l’ultima festa giallorossa all’Olimpico e a complicare maledettamente la corsa all’Europa del prossimo anno (considerando che nelle ultime cinque partite di campionato la Roma ha portato a casa solo tre pareggi). Mou, alla fine, ha voluto ringraziare lo stesso la sua gente, portando i ragazzi sotto la curva per ricambiare il grande affetto che il pubblico giallorosso ha tributato alla squadra anche ieri sera. Qualcuno si è emozionato lo stesso, qualcun altro aveva ancora il volto deluso. Mourinho era tirato in volto, avrebbe voluto salutare l’Olimpico con una vittoria. E a qualcuno altro è tornato in mente di colpo un altro pareggio maledetto con il Venezia, il 2-2 (questa volta al Penzo) del 2002, l’anno dopo lo scudetto. Un pari che pesò come un macigno sul bis tricolore esattamente come quello di ieri può essere decisivo nella corsa all’Europa.