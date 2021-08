Lo zio italiano di Tammy: “E’ calciatore nella testa”

Di Abraham dice: "Tammy è un ragazzo sano di testa. Le sue doti migliori? Il dribbling e il colpo di testa, ma forse deve mettere su un po’ di chili"

"Lui ha una grande testa, esattamente quella che non avevo io". Già, anche se poi i tempi sono diversi e il calcio di oggi non è più quello di 35 anni fa. Se però avesse bisogno di qualche consiglio fidato, Tammy Abraham sa a chi rivolgersi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Si chiama Federico Ceccorulli, vive in Romagna – a San Mauro Pascoli, esattamente dove è nato il poeta Giovanni Pascoli – e non è altro che lo zio del centravanti della Roma. Sposato da trent’anni con Eunice Timmy, che poi è la sorella del padre di Tammy. "La conobbi in una discoteca sul mare, lei lavorava da queste parti. Ci sposammo in Nigeria, a Lagos, per poi tornare a vivere qui". E di Abraham dice: "Tammy è un ragazzo sano di testa. Le sue doti migliori? Il dribbling e il colpo di testa, ma forse deve mettere su un po’ di chili. Anche il fratello più piccolo di Tammy è molto bravo, attaccante anche lui". Ed allora via con quella carrellata di consigli che uno zio può dare ad un nipote. "Vederlo in Italia un po’ mi ha sorpreso, non mi sorprendono invece i 40 milioni spesi per prenderlo. Di consigli, però, Tammy non ne ha bisogno, ma gli dico di pensare solo al calcio ed a nient’altro. E se succederà, vedrete che presto tornerà ad essere protagonista anche con l’Inghilterra".