Lo scatto di Dzeko. Edin è pronto per il dopo Lukaku

Dalle cessioni budget di 55 milioni, troppo pochi per il sogno Vlahovic. Il bosniaco può arrivare subito

Tutto in 48 ore. Forse le più importanti per il futuro dell’Inter: scegliere l’erede di Lukaku e non sbagliare prima di dare il via libera alla partenza del belga, scrivono Filippo Conticello e Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. La soluzione più semplice è quella che porta a Edin Dzeko, mentre il sogno Dusan Vlahovic fatica a prendere corpo a causa della resistenza della Fiorentina. Ma l’Inter ha fretta, il campionato è alle porte. A Simone Inzaghi serve un protagonista, un centravanti già pronto a reggere le pressioni più forti. Le cronache dicono che è stato aperto un dialogo anche con l’Atalanta per il rodato Duvan Zapata. In questo caso, però, i Percassi partono da una richiesta di 50 milioni. Non pochi per un trentenne. I più ottimisti dicono che si può chiudere a 35 milioni di euro, eppure la pratica (avviata per tempo) in questo momento appare rallentata. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio stanno riflettendo sul da farsi, ma non hanno tanto tempo a disposizione. Anche perché, ora come ora, devono fare i conti con una sostanziale limitazione. Per il Fair Play finanziario interno al quartier generale di Nanchino hanno decretato che si può reinvestire solo un terzo dei guadagni. E dopo le ricche cessioni di Hakimi e Lukaku, che garantiscono entrate per 185 milioni di euro, l’attuale tetto di spesa si ferma a quota 55 milioni. Ovviamente questa cifra va riservata al nuovo centravanti, ma anche all’esterno di fascia. Dzeko, guarda caso è rimasto in panchina ieri nell’amichevole della Roma in Spagna contro il Betis Siviglia. Marotta è disposto a offrirgli un biennale da 5 milioni netti e Mourinho gli ha promesso il via libera in caso di un’offerta pluriennale. Oggi i giallorossi rientrano nella Capitale: se il 35enne centravanti bosniaco esce allo scoperto è evidente che la sua candidatura milanese prende quota. In ogni caso l’Inter sta elaborando un piano a due velocità. La fase immediata prevede la caccia al bomber del dopo Lukaku. Poi, con più calma, l’altro attaccante indispensabile per Inzaghi. Dal punto di vista tecnico la possibile scelta per Dzeko può portare alla successiva accoppiata con l’argentino Joaquín Correa, in rotta con la Lazio. Ma Lotito, si sa, è un cliente difficile e anche questa pista è tutta da scoprire. Attenzione, dunque, al possibile rientro in gioco di Zapata. Ma questi scenari sono in seconda battuta. L’oggi è ancora velato, anche se Dzeko merita il primo piano.