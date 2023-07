Llorente sicuro: “Serve lavorare per migliorarci”

Lo spagnolo: "La squadra non è completa, ma so che un buon attacco parte da una buona uscita di palla dalla difesa e una buona difesa da una buona pressione degli attaccanti"

"Ci stiamo allenando forte. Ogni stagione è diversa dall’altra, dobbiamo fare bene la preparazione e prepararci per ogni partita. Sbaglieremmo se pensassimo ad un solo obiettivo finale, rispetto alla scorsa stagione dobbiamo migliorarci. La squadra non è completa, ma so che un buon attacco parte da una buona uscita di palla dalla difesa e una buona difesa da una buona pressione degli attaccanti" ha detto Diego Llorente, come riporta La Gazzetta dello Sport..