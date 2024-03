Llorente ci crede: “Dobbiamo crescere ancora. E con Svilar possiamo fare grandi cose”

L’eroe a sorpresa è proprio lui, Diego Llorente, l’uomo che regala alla Roma in extremis la ciambella di salvataggio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. "Sono contento per il gol, ma non abbiamo fatto una buona prestazione – dichiara alla fine lo spagnolo –. Dobbiamo migliorare sia a livello di squadra, sia sul piano individuale". Già, ma intanto il punto di ieri è preziosissimo. "Quel che conta alla fine è aver ottenuto un buon punto – continua il difensore –. E con un portiere come Svilar possiamo fare grandi cose". E, soprattutto, continuare a credere nella Champions, avendo rosicchiato un punticino al Bologna, conservando anche la quinta posizione (che, ad oggi, vale la Champions, ndr).