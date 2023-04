Llorente cerca la conferma: c’è da trattare con il Leeds

Giugno è il suo mese fortunato, considerando che fece l’esordio in prima squadra (era il 2013, al Real Madrid, e a lanciarlo fu proprio José Mourinho) e quello in gare ufficiali con la Spagna (nel 2019, contro Far Oer), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E allora Diego Llorente spera che ancora una volta giugno gli faccia un altro regalo, ovvero il riscatto della Roma. Lui sta lavorando per convincere il club a provarci, magari a cifre inferiori rispetto a quanto stabilito con il Leeds (18 milioni). Insomma, le possibilità non sono tante, ma se ce n’è anche una sola, lo spagnolo vuole giocarsela.