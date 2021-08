L’Italia ricomincia, Zaniolo “perdonato” verso la convocazione

Il classe '99 giallorosso potrebbe rappresentare un potenziale crac per Qatar 2022

Con l'obiettivo mondiali all'orizzonte, Roberto Mancini prepara le convocazioni per le partite della Nazionale Italiana fissate per settembre. Venerdì verrà comunicata la lista dei giocatori che il ct chiamerà a rapporto, previsto un po' di turn over, come riportaLa Gazzetta dello Sport. Tra i dubbi di Mancini c'è anche la chiamata a Nicolò Zaniolo: il classe '99 potrebbe rappresentare un potenziale crac per Qatar 2022 ed il suo precampionato è stato incoraggiante. Ma l'espulsione rimediata con la Fiorentina complica le valutazioni di Mancini.