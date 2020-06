Lipsia-Schick, aria di scontro. Pedro e Biraghi: si tratta

Proprio vero, in questo periodo i soldi sono un problema per tutti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per questo, da Lipsia, l’allenatore Nagelsmann dice: “Abbiamo un budget rigoroso, non credo che potremo riscattare Schick“. In realtà, si dice che tutto sia pronto perché avvenga il contrario, ma la strategia è quella di abbassare il prezzo da 28 milioni a 25, ma c’è chi dice che proveranno anche ad offrire 20, forti della volontà del giocatore di rimanere lì.

Continua la corte allo svincolato Pedro, e nel mirino dei giallorossi c’è anche Biraghi, se si riuscirà a cedere Spinazzola. La Fiorentina è interessata a Florenzi e l’affare potrebbe anche costruirsi.